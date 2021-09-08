Барнаул, 8 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 8 сентября 2021 года от коронавируса привились 646 359 человек (+3036 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 113 410 жителя региона получили первую прививку (на 1583 человека меньше, чем по состоянию на 7 сентября) и 530 673 человека (+4418 за сутки) полностью привиты.

Также известно о 2276 ревакцинированных (+201 за сутки). Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 893 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции (+8580 за сутки).

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