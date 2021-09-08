Нефтекамск, Башкирия, 8 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Мужчину осудили за убийство своего брата в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Верёвка». реж Альфред Хичкок. 1948. США Убийство

В суде было установлено, что в вечернее время 10 ноября прошлого года в г. Нефтекамске дома у потерпевшего произошел конфликт между братьями. В результате 33-летний житель г. Нефтекамска нанес своему 31-летнему брату смертельные ранения. После этого обвиняемый решил скрыть следы преступления, расчленив тело. Его отец увидел происходящее и сообщил стражам порядка. Обвиняемый скрылся с места происшествия, но был задержан полицейскими.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый не признал. Суд признал его виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии заподозрили в убийстве женщины.