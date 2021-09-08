Кемерово, 8 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Чтобы не спровоцировать рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, нужно своевременно подать тепло в жилые дома и социальные объекты. Об этом на совещании сегодня, 8 сентября, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Отопительный сезон

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Ему доложили, что Кузбасс готов к отопительному сезону на 97%.

«Несмотря на то, что в Кузбассе уровень заболеваемости коронавирусом снижается, осень — сезон простудных заболеваний. Поэтому надо своевременно, с учётом рекомендаций всех специалистов, подать тепло прежде всего в социальные объекты — детские сады, школы, больницы и жилые дома, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости. При этом необходимо следить за тем, чтобы температура в помещениях была комфортной, не создавать жару», — подчеркнул глава региона.

По официальным данным, в 2021 году в Кемеровской области закрыли 14 нерентабельных котельных. Их сменили современные с большим коэффициентом полезного действия. Всего во время отопительного сезона в регионе заработают 944 котельных.