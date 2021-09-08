Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Целью спектакля «Дело Филиппа Загурского» является выведение зрителей из «зоны комфорта», а постановка проводится на местах захоронений репрессированных специально. Об этом заявила журналистам режиссёр скандального спектакля Ирина Лядова.

M-i-e.ru Иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского»

Как передаёт «Газета.ру», постановщица удивилась ажиотажу, который возник вокруг спектакля после обращения потомков репрессированных к мэру Екатеринбурга Алексею Орловых. Граждане потребовали отменить постановку, ведь та проводится «на костях» — прямо на местах захоронений жертв репрессий. Глава города рекомендовал найти для спектакля новую площадку.

«По замыслу Лядовой, место для иммерсивного спектакля выбрано неслучайно, поскольку в формате сайт-специфик место действия само по себе создает драматургию, — пишет издание. — Никого насильно не принуждали к участию в программе спектакля.

Ничего оскорбительного в проведении постановки на местах захоронений организатор не видит.

Ирина Лядова «Надо вывести их (зрителей — прим. ИА REGNUM) из зоны комфорта. Психологически к этому сложно подключиться, потому что мы далеки от этого времени»

Потомок репрессированного, глава «Ассоциации жертв политических репрессий» Виктор Черкасов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что журналистка «Газеты.ру» тоже обращалась к нему за комментарием, но в опубликованном материале этой реплики не оказалось.

Екатеринбург.рф Виктор Черкасов

Как сообщало ИА REGNUM, потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля «Дело Филиппа Загурского». Он оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы обращения. Своё возмущение постановкой выразил и член Совета Федерации Алексей Пушков.