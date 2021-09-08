Джакарта, , 08:53 — REGNUM Индонезия и Южная Корея будут работать вместе над производством лекарств, которые могут снизить воздействие коронавируса, сообщает Republika.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сотрудничество является результатом соглашения между Индонезией и Южной Кореей по организации транспортных коридоров.

«Южнокорейские фармацевтические компании уже имеют совместное предприятие в Индонезии, они зарегистрировали два типа лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в критических, умеренных и легких формах», — заявил посол Индонезии в Южной Корее Умар Хади.

Производство планируется организовать на острове Ява.

В настоящее время Индонезия испытывает нехватку противовирусных препаратов, которые, как считается, уменьшают воздействие COVID-19 на организм.

Помимо сотрудничества в области здравоохранения, Индонезия и Южная Корея также совместно борются с экономическими последствиями пандемии.