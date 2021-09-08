Хельсинки, 8 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Три крупных державы — Россия, Китай и Соединённые Штаты — оказывают влияние на развитие международного сотрудничества. К такому выводу пришли в министерстве иностранных дел Финляндии.

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В документе, в котором содержится анализ развития международного сотрудничества, внешнеполитическое ведомство указывает на то, что в настоящее время многостороннее сотрудничество переживает фазу кризиса, пишет RT. При этом основы этой политической модели решения проблем в мире подрывают напряжённость в отношениях между крупными державами, разные идеологии и торговые войны.

Так, по словам сотрудников министерства, Китай работает над созданием мирового порядка, который отвечал бы его собственным устремлениям, а Россия якобы создаёт «угрозу» безопасности.

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«Действия России, особенно незаконная аннексия Крыма, подрывают стабильность и доверие в сфере международной безопасности, при этом затрагиваются районы, прилегающие к Финляндии», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова взаимодействовать со всеми странами, выстраивая взаимовыгодное партнёрство на принципах равноправия и невмешательства. Российский лидер подчеркнул, что ситуация в мире осложняется не только из-за пандемии, но и терроризма, деградации системы контроля над вооружениями и проблем, связанных с международной информационной безопасностью.