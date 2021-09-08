Биробиджан, 8 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В столице Еврейской АО закрыты на карантин две группы детского сада №29. Воспитатель в одной из них заболела коронавирусом и могла заразить детей, сообщила в Instagram администрация Биробиджана.

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Карантин в детском саду продлится как минимум до 14 сентября. Группы продезинфицированы. Те, кто контактировал с воспитателем, сдали ПЦР-тесты. Состояние детей и персонала из дошкольного учреждения контролирует управление Роспотребнадзора по ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, иерей из Еврейской автономии Георгий Борисов в течении двух недель похоронил обоих родителей, заболевших COVID-19. Священнослужитель считает причиной их смерти проблемы в системе здравоохранения региона.