Копенгаген, 8 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Сборная Дании одержала победу над командой Израиля в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной Дании

В составе сборной Дании голы забили Юссуф Поульсен, Симон Кьер, Андреас Сков Ольсен, Томас Дилейни и Андреас Корнелиус.

На сегодняшний день сборная Дании с 18 очками идёт на первом месте в группе F. Сборная Израиля занимает третье место с 10 очками.

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