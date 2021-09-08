Барнаул, 8 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 8 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4901 человек, причём второй день подряд регион ставит рекорды по смертности от коронавируса — по 27 человек за сутки.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Кладбище

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Тяжелобольных насчитывается 527 (-8 за сутки), из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за последние сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 576 человек, +23 за сутки) и ОРВИ (47 241 человек, +209 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 156 детей (+21 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (72 367 человек, +238 за сутки) новый вирус победили 55 543 человека (+207 за сутки).

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