Ханты-Мансийск, , 08:48 — REGNUM В Ханты-Мансийске обустраивают Центр общественного наблюдения за ходом голосования на выборах, которые пройдут в регионе с 17 по 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Югры.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Центр общественного наблюдения разместился в коворкинге Фонда социальных и гражданских инициатив. Проследить за ходом голосования сможет любой желающий. Камерами оборудованы практически 90% участков.

Отмечается, что все видеоматериалы будут храниться несколько лет, а политические партии и кандидаты имеют возможность поднять любые кадры.

Напомним, в Югре в 2021 году выбирают депутатов Госдумы, Тюменской областной думы и думы ХМАО.