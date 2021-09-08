Исламабад, 8 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В пограничном с Афганистаном округе Северный Вазиристан в Пакистане в результате взрыва установленного террористами самодельного взрывного устройства погибли двое военных, сообщает 8 сентября газета Dawn.

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Отмечается, что устройство сработало во время операции по разминированию в районе Доссали.

Силы безопасности Пакистана развернули в этом районе антитеррористическую операцию, в ходе которой был ликвидирован боевик одной из действующих в регионе сепаратистских группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на западе Пакистана в провинции Белуджистан был совершен теракт. Взрыв произошел около военного блокпоста в городе Кветта. В результате инцидента погибли четверо военнослужащих, еще 19 пострадали.

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