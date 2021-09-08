Москва, 8 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Власти Москвы в 2021 году отказались от массовых концертов и шоу в честь Дня города. Но праздничные мероприятия пройдут во всех административных округах, сообщается на портале мэра столицы.

Artem Svetlov Салют на День города в Москве

Москвичи и гости столицы смогут отметить 874-й день рождения Москвы, посетив библиотеки, культурные центры, музеи и театры. Каждый сможет выбрать варианты праздничного досуга недалеко от дома.

Одним из запоминающихся моментов празднования Дня города станут фейерверки. Их запустят в Москве 11 сентября в 21:00 на 26 городских площадках и в парках.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве в День города в 2021 году пройдут праздничные мероприятия, но не такие масштабные, как в предыдущие годы.

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