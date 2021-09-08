Чебоксары, 8 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах по итогам проверки сведений о доходах и расходах муниципальных служащих выявлены нарушения, мэр города получил представление. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

В надзорном ведомстве выявили неполное размещение в интернете информации о доходах муниципальных служащих. В частности, на момент надзорной проверки на официальном сайте администрации Чебоксары не была размещена в полном объёме информация о расходах по приобретению недвижимого имущества, которая содержалась в справках о доходах трёх служащих.

По данному факту в отношении ответственных должностных лиц мэрии возбуждены дела об административном правонарушении, они оштрафованы на 3 тыс. рублей.

Прокурором в адрес главы администрации города Чебоксары внесено представление о недопустимости совершения впредь подобных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чебоксарах 23 депутата городского собрания получили предупреждение, а трое освобождены от должности после антикоррупционной проверки сведений о доходах. В администрации главы Чувашии поясняли, что «один из народных избранников забыл о 20 млн рублей, другой просчитался в 2 млн рублей».

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