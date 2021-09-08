Прага, , 08:45 — REGNUM Показания чешской полиции по делу о своей несостоявшейся в апреле текущего года поездке в Москву дал первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. Об этом 8 сентября сообщает Чешское телевидение.

Ян Гамачек EU2016 SK

Уточняется, что Гамачек давал показания по этому делу в здании чешского МВД, в которое для этого специально прибыли следователи, занимающиеся расследованием этого дела. При этом сам вице-премьер Чехии воздержался от комментариев в связи с этой ситуацией.

При этом в середине апреля, по данным сетевого издания Seznam Zprávy, Гамачек якобы намеревался поехать в Москву для того, чтобы попытаться замять скандал вокруг инцидента во Врбетице.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что городской суд Праги заочно приговорил чешского гражданина Иржи Урбанека к 20 годам колонии строго режима за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения.