Красногорск, 8 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. АвтоВАЗ совместно с заводом спецавтомобилей «Промышленные технологии» представил на 16-й международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans 2021 три новые версии Lada Largus. Снимки с машинами размещены на сайте автокомпании.

Lada.ru Lada Largus Kub

Модельная линейка Largus пополнилась грузовым фургоном Kub, изотермическим фургоном и авторефрижератором Prima. Все три спецавтомобиля оснащены 106-сильным мотором рабочим объемом 1,6 л.

Lada Largus Kub выделяется высокой пластиковой крышей и увеличенным на 370 мм задним свесом. Таким образом, грузовой отсек был увеличен в объёме до 4,2 куб. м. При желании грузовое отделение можно ещё увеличить, но для этого нужно убрать перегородки и пассажирское сиденье. В итоге объём багажника увеличится до 4,6 куб. м.

В компании отмечают, что внутренняя поверхность грузового фургона Kub выполнена из сертифицированного цельноформованного АБС пластика, который безопасен для пищевых продуктов.

Ранее глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что компания может запустить выпуск электромобилей Lada в 2027—2028 годах. При этом конкретные сроки будут обсуждаться с правительством России, так как для выпуска электрокаров необходима поддержка государства.

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