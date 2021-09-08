Сеул, 8 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В 2020 году строительные компании Южной Кореи получили заказы на сумму 287 трлн вон (~$246,2 млрд), что на 12,2% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, объём продаж продолжает расти на протяжении двух лет подряд.

Известно, что на заказы внутри страны пришлось 258 трлн вон (~$221,3 млрд), а на зарубежные заказы — 29 трлн вон (~$24,8 млрд). За год показатели выросли на 8% и 72,2% соответственно.

Отмечается, что сумма контрактов в странах Северной и Южной Америки составила 7 трлн вон (~$6 млрд), а в странах Ближнего Востока — 4 трлн вон (~$3,4 млрд), что является самыми высокими показателями с 2013 года.