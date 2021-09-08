Уфа, , 08:46 — REGNUM Закон о рыболовстве на землях лесного фонда намерены принять в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Рыболовство в Арктике © Mercator Media 2017

Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания намерены в ближайшее время рассмотреть изменения в закон «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан».

«Территория лесного фонда вдоль береговой линии потенциально может использоваться с целью рыболовства, однако в республиканском законодательстве правовые основания для организации такой деятельности четко не прописаны. Мы предлагаем восполнить этот пробел и дополнить закон новым видом использования лесов — «осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что в случае использовании лесных участков для этих целей допускается возведение некапитальных сооружений и строений, которые необходимы для приемки водных биоресурсов, а также их хранения и обработки.

«Согласно последним изменениям в федеральном законодательстве договор аренды лесного участка для организации рыболовства заключается без проведения торгов. Срок договора при этом не может превышать срок действия договора пользования рыболовным участком или водными биоресурсами», — пояснил Толкачев.

Сообщается, что правила использования лесов для рыболовства устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены внести изменения в закон о патентной системе.