Москва, 8 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Замглавы СУ СКР на Ставрополье Анатолий Демин попал под проверку. Поручение изучить информацию о фактах дискредитирующего характера отдал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В связи с этим организована проверка службы собственной безопасности. Проводить её будут сотрудники главка.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

«В связи с различными публикациями в СМИ и социальных сетях критического характера в адрес заместителя руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Демина А.С. глава ведомства поручил центральному аппарату СК России провести в отношении него служебную проверку», — говорится в сообщении СКР.

Ранее в ставропольском сегменте соцсетей появилась информация о якобы совершении Деминым противозаконных деяний. Пользователи писали о том, что он предлагал подследственным за взятки решать вопросы, связанные с вынесением более мягкого приговора, либо о прекращении дел.