Сплит, Хорватия, 8 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Сборная Хорватии одержала победу над командой Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная Хорватии

В составе сборной Хорватии голы забили нападающий Марко Ливайя и полузащитники Марио Пашалич и Никола Влашич.

На сегодняшний день сборная Хорватии с 13 очками идёт на первом месте в группе H, опережая сборную России благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

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