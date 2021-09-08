Улан-Удэ, 8 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Бурятии 96% опрошенных службой статистики глав строительных организаций прогнозируют дальнейший рост цен на стройматериалы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата по итогам исследования деловой активности.

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Более половины руководителей также ожидают роста цен на строительно-монтажные работы. 51% опрошенных также считают, что инвестиции организации останутся без изменений.

«38% опрошенных руководителей оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «неблагоприятную», 62% как «благоприятную» и «удовлетворительную», — добавили в службе статистики.

В числе факторов, сдерживающих работу компаний названы недостаток рабочей силы, слишком дорогие кредиты, недостаток заказов, погода, высокие цены на материалы, конструкции и изделия, а также высокие налоги.

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