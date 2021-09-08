Вена, 8 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами вопросы, которые связаны с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД). Об этом 8 сентября сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Irna.ir Михаил Ульянов

«Россия готова поддерживать диалог с нашими американскими коллегами по СВПД», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Отметим, ранее Госдеп США сообщил, что американский спецпосланник по Ирану Роберт Малли в период с 7 по 10 сентября собирается посетить Москву и Париж для того, чтобы провести консультации по этой проблеме со своими коллегами из России и Франции.