Москва, 8 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Премиальные футболистам сборной России будут выплачены только в случае попадания на чемпионат мира 2022 года. Об этом 8 сентября заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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«У сборной будут премиальные только в том случае, если она квалифицируется на чемпионат мира», — сказал Дюков.

Он добавил, что за победу в отдельно взятом матче футболистам премиальные не полагаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России победила команду Мальты со счётом 2:0 в матче отборочного турнира на ЧМ-2022. В турнирной таблице сборная России с 13 очками идёт на втором месте, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

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