Уфа, 8 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Водителя КамАЗа обвинили в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли три человека в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, летом текущего года 50-летний фигурант уголовного дела сидел за рулем КамАЗа. Следователи считают, что на 69 километре автотрассы Мияки-Киргиз-Чишмы он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Калина».

В этом ДТП три человека, которые ехали в легковом автомобиле, получили не совместимые с жизнью травмы (в том числе погибла 13-летняя девочка). Тяжелый вред здоровью был причинен водителю этого автомобиля и шестилетнему ребенку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что СК Башкирии заинтересовался двумя ДТП с участием детей.