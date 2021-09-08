Москва, 8 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Многодетные семьи следует освободить от платы за проезд по платным автомобильным дорогам. Об этом говорится в обращении, направленном министру транспорта РФ Виталию Савельеву, сообщает 8 сентября RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

Ввести новую льготы для многодетных семей предложила уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она указала на то, что собственники платных автомобильных дорог или публичные партнёры могут освободить от взимания платы за проезд определённую категорию пользователей.

Таким образом, можно оказать дополнительную поддержку многодетным семьям, заявила в обращении Волынец и попросила Савельева инициировать внесение в федеральный закон таких поправок, которые освободят"многодетные семьи от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект о праве на бесплатную парковку для автомобилей многодетных семей по всей России. Таких семей в стране — около 1,9 млн, в них воспитываются более 6 млн детей.

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