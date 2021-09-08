Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Жительницу Екатеринбурга и её ребёнка-инвалида не пустили в самолёт со своим инвалидным креслом. Об этом пишут СМИ.

Инвалидное кресло

По данным Е1.ru, инцидент произошёл в Симферополе. У ребёнка ДЦП и туда он летел из Екатеринбурга в специальном кресле. Обратно же в самолёте той же авиакомпании бортпроводник заявил ей, что с таким креслом в самолёт нельзя. В результате более трёх часов женщине пришлось держать 10-летнего мальчика на коленях.

В авиакомпании пока не прокомментировали журналистам данный инцидент. Прокуратура начала проверку.