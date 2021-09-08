Чебоксары, 8 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Чебоксарах при проверке АЗС, в том числе газозаправочных станций, выявлены нарушения промышленной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Проверками охвачены автозаправочные станции по улицам Пристанционная, Хмельницкого и на Хозяйственном проезде. Правоохранители отмечают, что во всех выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Также обнаружены и другие нарушения.

В частности, прокуратура выяснила, что АЗС по улице Пристанционная фактически работает как незавершённый объект строительства из-за отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию. По данному факту составлено административное дело.

В надзорном ведомстве отмечают, что при эксплуатации АГЗС по Хозяйственному проезду нарушены сроки периодического осмотра и испытаний оборудования, работающего под избыточным давлением, а также отсутствуют документы о проведении комплекса проверочных мероприятий на объекте.

При проверке АГЗС по улице Б. Хмельницкого прокуратурой установлено, что земельный участок под станцию находится в распоряжении администрации Чебоксар, при этом проектная документация на строительство на рассмотрение в мэрию не представлялась.

«Выявленные факты свидетельствуют о начале разработки земельного участка и начале строительства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения. […] Кроме того, АГЗС не зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов, что делает невозможным проведение надзорных мероприятий со стороны Ростехнадзора», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении частной компании возбуждены административные дела о самовольном занятии земельного участка и нарушении установленного порядка строительства объекта. Правоохранители отмечают, что в настоящее время в суде решается вопрос о возможном административном приостановлении деятельности объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чувашия вошла в число 23 регионов, которым выделена федеральная субсидия на переоборудование транспортных средств для работы на газомоторном топливе. В 2020 году на эти цели из федерального бюджета предусмотрено 20,473 млн рублей, в 2021 году — 12,069 млн рублей. В целом в 2020 году на развитие заправочной инфраструктуры в Чувашии было предусмотрено 120 млн рублей субсидии.