Барнаул, 8 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Заявление замминистра здравоохранения Фисенко о возможности добавления в новую, 12-ю версию методических рекомендаций по лечению COVID-19 альтернативных схем произвело немалый резонанс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого собрания Павел Шумихин.

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Он также отметил, что обсуждать, по сути, пока нечего — конкретные препараты названы не были.

«В целом же такой подход следует признать допустимым, поскольку в клинической практике используются лекарственные препараты и методы лечения с разными уровнями доказательности. В этом плане COVID-19 не должен являться исключением из общих правил», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса могут быть добавлены альтернативные схемы лечения, известил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. По его словам, туда могут добавляться препараты офф-лейбл.

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