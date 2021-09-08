Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске повреждено пять квартир, сообщили 8 сентября в пресс-службе МЧС.

Niklas Freidwall Взрыв

«В результате (взрыва газа) обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Предварительно, повреждено пять квартир. Загорания нет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 06:55 мск в многоквартирном доме в Ногинске произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали как минимум пять человек. Из-под завалов были спасены три человека, в том числе двое детей.