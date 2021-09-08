Кабул, 8 сентября 2021, 08:31 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, жестоко обошлось с журналистами во время акций протеста. Такие действия недопустимы, говорится в заявлении Ассоциации афганских независимых журналистов, опубликованном в Facebook.
«Ассоциация категорически осуждает жестокое обращение с журналистами во время недавних демонстраций», — подчеркнули в организации.
Журналисты призвали власти «исламского эмирата» принять меры для предотвращения насилия в отношении своих коллег и защитить их, чтобы дать возможность освещать манифестации.
Указано также, что радикалы отпустили на свободу 14 задержанных журналистов. Усилия для этого приложил Комитет по расследованию деятельности журналистов и СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде афганских городов прошли акции протеста. Радикалы разгоняли их с помощью слезоточивого газа, а некоторых манифестантов избили.
Читайте также: При манифестациях в афганском Герате погибли два человека