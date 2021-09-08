* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:31 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, жестоко обошлось с журналистами во время акций протеста. Такие действия недопустимы, говорится в заявлении Ассоциации афганских независимых журналистов, опубликованном в Facebook.

Афганистан tpsdave

«Ассоциация категорически осуждает жестокое обращение с журналистами во время недавних демонстраций», — подчеркнули в организации.

Журналисты призвали власти «исламского эмирата» принять меры для предотвращения насилия в отношении своих коллег и защитить их, чтобы дать возможность освещать манифестации.

Указано также, что радикалы отпустили на свободу 14 задержанных журналистов. Усилия для этого приложил Комитет по расследованию деятельности журналистов и СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде афганских городов прошли акции протеста. Радикалы разгоняли их с помощью слезоточивого газа, а некоторых манифестантов избили.

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