Мюнхен, Германия, 8 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes представил на автовыставке IAA 2021 в Германии гибридный AMG GT 63 SE Performance. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Mercedes AMG GT 63 SE Performance

Новинка станет главным конкурентом модели Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Внешне новая гибридная модель очень похожа на актуальную версию 63/63 S. Основные отличия новинки заключаются в агрессивном переднем фартуке.

Также о гибридном двигателе напоминает крышка порта зарядки, находящаяся в заднем бампере. Гибрид от AMG получил стильные 20‑ и 21-дюймовые колёсные диски из лёгкого сплава.

В качестве силового агрегата у автомобиля будет турбированный «движок» V8 с наддувом объёмом четыре литра и электродвигатель. Крутящий момент на колёса передаётся через двухскоростную коробку передач с электрическим переключением. Производительность гибрида равна 831 л. с. Машина также имеет ремённый стартер-генератор мощностью 14 л. с.

Напомним, электровнедорожник Mercedes EQG может получить рамную конструкцию и аккумулятор ёмкостью 107,8 киловатт. На рынке новинка может появиться в 2024 году.

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