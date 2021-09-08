Канберра, 8 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Электронные паспорта вакцинации появятся к октябрю текущего года в Австралии. Об этом 8 сентября сообщил министр социальных служб штата Новый Южный Уэльс Виктор Доминелло в интервью радиостанции 2GB.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первым городом, жители которого смогут испытать паспорта вакцинации, станет Сидней. Ожидается, что к началу октября общее количество вакцинированных граждан достигнет 70% и тогда будет запущен двухнедельный пилотный проект по использованию электронных ковид-паспортов.

Электронный паспорт вакцинации будет храниться на портале госуслуг Service NSW, предъявлять его нужно будет при входе в бар, ресторан или паб. В случае, если испытания пройдут успешно, электронные ковид-паспорта будут введены на территории всего штата Новый Южный Уэльс.

В настоящее время первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 74,8% граждан Нового Южного Уэльса или пять млн жителей. Полностью прошли вакцинацию уже 42% граждан, или около 2,7 млн человек. Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян уточнила, что после полной вакцинации как минимум 70% жителей штата будут постепенно отменяться ограничения, введённые в связи с угрозой распространения коронавируса в штате 22 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди жителей австралийского Сиднея настолько популярна вакцинация от COVID-19, что уровень вакцинации здесь может превысить 90%.