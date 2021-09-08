Москва, 8 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Москве число новых случаев COVID-19 заметно уменьшилось, но расслабляться пока рано, Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь

По его словам, резервные госпитали с запасными койками для больных COVID-19 продолжат работу. Это основа того, чтобы оказывать помощь на случай роста заболеваемости, и страховка на будущее.

«Сложно давать прогнозы относительно того, как будут обстоять дела с коронавирусом осенью и зимой, но Москва должен быть готов к любому сценарию развития событий», — уточнил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что прививка от коронавируса должна стать сезонной.

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