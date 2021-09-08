Ереван, , 08:28 — REGNUM Двое военнослужащих ВС Армении, которых обменяли на танкиста из Азербайджана, прибыли вечером 7 сентября на самолёте ВСК России в Ереван. Об этом сообщает ТАСС.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, на родину вернулись Артур Налбандян и Арамаис Торозян, которые пропали в июле. Их обменяли на танкиста ВС Азербайджана Джамиля Бабаева, который бежал в конце августа на территорию Нагорного Карабаха.

Сообщается, что обмен состоялся при содействии российских миротворцев. Бабаев возвращен азербайджанской стороне.

Напомним, о пропаже Налбандяна и Торозяна вблизи Чёрного озера в Сюникской области Армении 14 июля сообщила пресс-служба минобороны Армении. Предположительно они заблудились из-за тумана и попали на территорию, контролируемую Баку.

По сообщению ВС Азербайджана, Бабаев бежал из психиатрического отделения госпиталя. Его задержали на территории Нагорного Карабаха.

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