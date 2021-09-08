* талибам — запрещённая в России организация

Афганистан, 8 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Временное афганское правительство, которое было сформировано радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не признал Фронт национального сопротивления Афганистана (ФНС). Заявление ФНС 7 сентября было опубликовано на странице организации в соцсети Twitter.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«ФНС считает объявление «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) временного правительства незаконным и явным признаком враждебного отношения движения к афганскому народу», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что ФНС считает, что нахождение радикалов у власти является угрозой стабильности и безопасности Афганистана, региона и мира и добавляется, что законное пребывание у власти может быть в результате проведения всеобщего голосования на всенародных выборах.

Кроме того, фронт призвал международное сообщество «воздержаться от признания режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и установления с ним дипломатических связей», и, кроме того, «поддержать народ Афганистана в его борьбе за избавление страны от оккупации и терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что формирование нового правительства Афганистана под руководством радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) служит «плохим сигналом» для всего мира.