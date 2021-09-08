Мехико, 8 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Декриминализацию на территории Мексики абортов на сроке до 12 недель одобрил Верховный суд страны. Об этом 7 сентября судебный орган сообщил на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

За указанное решение проголосовали все участники заседания. Члены суда признали, что статья 196 уголовного кодекса мексиканского штата Коауила, которая грозит тюремным наказанием за аборты на раннем сроке беременности, противоречит конституции Мексики.

В настоящее время подобные процедуры разрешены только в столице страны Мехико, а также в штатах Веракрус, Идальго и Оахака.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Верховный суд США отклонил иск об отмене закона о запрете абортов после шести недель в американском штате Техас. Заявление было подано компаниями, предоставляющими услуги по прерыванию беременности.