Хабаровск, 8 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Хабаровске продолжается приём заявлений от пострадавших жителей на возмещении ущерба от паводка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Mchs.gov.ru Паводок

Читайте также: В Забайкалье обнародован перечень жилья, пострадавшего от наводнения

Отмечается, что с 20 августа работают комиссии по обследованию частных жилых помещений, утраченного имущества первой необходимости, урожая и нарушению условий жизнедеятельности.

В соответствии с регламентом комиссия начинает работу в течение пяти суток с момента поступления заявления от гражданина.

На 8 сентября поступило 42 заявки от жителей Индустриального района.

В период паводка 2021 года на территории города было подтоплено два дома на улицах Богачева и Штормовой. Также вода заходила на земельные участки на улицах Гомельской, Барнаульской, Приемной, Санаторной, Архиповская падь и другие.

Работа комиссий продлится до октября-ноября и будет корректироваться по мере снижения уровня реки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, который летом накрыло сразу тремя волнами паводка, пострадали 2664 жилых дома в Балейском, Нерчинском, Чернышевском, Шилкинском, Шелопугинском и Сретенском районах. Предварительный ущерб оценивается в 4,4 млрд рублей.