Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 8 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. По состоянию на утро 8 сентября в Красноярском крае зарегистрирован один лесной пожар на площади 327 га — в Эвенкийском муниципальном районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Alh-rb.ru Лесной пожар

В тушении принимают участие более 20 человек, задействовано пять единиц техники. Как заверили в минлесхозе, населённым пунктам возгорание не угрожает.

За прошедшие сутки в регионе потушили четыре лесных пожара на площади 265,1 га — в Енисейском, Нижнеингашском, Пировском и Эвенкийском районах. По предварительным данным, большинство возгораний возникло из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Красноярском крае было зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 601 га.