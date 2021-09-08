Иркутск, 8 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Суд назначил семь лет условного наказания экс-чиновнику мэрии Иркутска за получение взятки. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, речь идет о бывшем начальнике департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города.

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Бывший чиновник потребовал у руководителя компании «Восход» взятку в размере 200 тыс. рублей за помощь в выигрыше контракта на проведение капремонта сетей водоснабжения в поселке Ермаковка города Иркутска, а также за беспрепятственное принятие работ и их своевременную оплату. Денежные средства были переданы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года мужчина был задержан. На оперативной съемке видно, как он пытался скрыться из своего кабинета.

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