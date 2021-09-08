Варшава, 8 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 7 сентября в Сейме Польши состоялось закрытое заседание, во время которого детально обсуждался миграционный кризис на границе с Белоруссией. В мероприятии приняли участие члены комитета Сейма по вопросам внутренних дел. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Сообщается, что в ходе заседания его участники ознакомились с информацией от МВД, министерства обороны, МИД и спецслужб по поводу обстановки на польско-белорусской границе и обсудили пути разрешения миграционного кризиса.

«Мы предоставили депутатам Сейма ряд секретных сведений, обосновывающих предпринимаемые нами решения. Была тайная и закрытая дискуссия, от результатов которой мы будем отталкиваться в наших дальнейших действиях», — сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский по итогам заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.