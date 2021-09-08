Сеул, 8 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Главы министерств иностранных дел, а также оборонных ведомств Южной Кореи и Австралии проведут переговоры в формате «2+2» на следующей неделе в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, южнокорейскую сторону представят министр иностранных дел Чон Ый Ён и министр обороны Со Ук, а австралийскую сторону — министр иностранных дел Мэрис Пейн и министр обороны Питер Даттон.

Известно, что 13 сентября представители двух стран обсудят вопросы укрепления сотрудничества в различных областях, а также ситуацию в регионе.

Напомним, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося 12 марта, министры иностранных дел Южной Кореи и Австралии договорились об активизации обменов на высоком уровне, включая проведение встречи в формате «2+2».