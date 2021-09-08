Тюмень, 8 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Тюменской области задержан подозреваемый в краже оборудования для изготовления криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Xiangfu Ферма. Майнинг

К полицейским обратился тюменец с сообщением о краже компьютерной техники из его частного дома. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Выяснилось, что ранее судимый 46-летний разнорабочий вывозил мусор из гаража потерпевшего. Он заметил компьютерную технику во время уборки, и ночью, воспользовавшись отсутствием хозяев дома, похитил 11 технических устройств, предназначенных для изготовления криптовалют.

Одну часть похищенного злоумышленник увёз в Екатеринбург и сдал в комиссионный магазин, вторую отправил со своим знакомым для продажи, в процессе которой был вычислен и задержан полицейскими.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый по решению суда заключён под стражу.