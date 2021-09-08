Самара, 8 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Законопроект по поддержке креативных индустрий в Самарской области внес в областную Думу глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный законопроект направлен на закрепление в областном законодательстве института творческих индустрий, а также на создание условий для системного развития данного кластера.

«Сфера креативных индустрий — это индустрия счастья, где человек, с одной стороны, может себя реализовать, с другой, — заработать денег и обеспечить семью, и, что не менее важно, — подарить творческий продукт всем жителям региона, сделать их в данном случае чуть-чуть счастливее. Уверен, вместе будем разбираться в нюансах. Тем не менее предлагаю принять закон в первом чтении», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что Самарская область является один из регионов лидеров по темпам развития креативных индустрий. Так, объем этого вида бизнеса в области в прошлом году достиг 4,3% ВРП (при среднем по России — не более 2,5% в ВВП).

Сообщается, что в этой сфере экономики в регионе работают 14,3 тысяч организаций, на которых трудятся свыше 32 тысяч человек, при этом объем данного рынка составляет более чем сто млрд рублей.

Отмечается, что данный законопроект был поддержан депутатами Самарской Губернской Думы в первом чтении.