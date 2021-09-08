Улан-Удэ, 8 сентября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ по горячим следам задержан подозреваемый в угоне автомобиля, на котором впоследствии был сбит 13-летний подросток. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, машину угнали с территории автомойки.

Гибдд.рф/r/40 Школьники на пешеходном переходе

По предварительным данным, владелец иномарки оставил ключи в салоне, чем воспользовался 23-летний работник предприятия. Отполировав кузов машины, он решил показаться. К нему присоединился коллега, с которым они вместе начали распивать спиртное, катаясь по городу. Позже в машине оказались и девушки.

«Уже в ночное время, приятель сел за руль транспортного средства, а утром, проезжая по улице Тобольской, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребенка. Не оказав помощи мальчику, водитель и пассажиры бросили транспортное средство и скрылись с места происшествия», — отметили в ведомстве.

Водителю назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток. По факту угона возбуждено уголовное дело.