Джакарта, 8 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Индонезии уточнили число погибших при пожаре в блоке C исправительного учреждения I класса в Тангеранге, провинции Бантен, который произошел 8 сентября, сообщает Kompas.

Rennett Stowe Тюрьма

В результате инцидента погиб 41 человек, 8 человек получили серьезные ранения, а 9 человек получили легкие травмы и прошли лечение в клинике.

Кроме того, тюрьма, в которой произошел пожар, была переполнена. В исправительном учреждении должно было быть около 900 человек, а в настоящее время в нем находится 2069 человек.

В блоке С, где произошел пожар, находились заключенные по делам о наркотиках.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 40 человек стали жертвами пожара в тюрьме города Тангеранг в Индонезии.