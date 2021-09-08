Якутск, 8 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Изменение климата провоцирует сдвиги в земной коре на территории Якутии и вызывает землетрясения. Об этом заявил директор якутского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН Сергей Шибаев, пишет 8 сентября Ulus.media.

Martin Luff Землетрясение

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В связи с этим в Булунском районе Якутии в среднем регистрируют по два землетрясения в день. Этот факт назван одним из сейсмических рисков в Арктической зоне Якутии.

«За последние годы довольно много землетрясений зафиксировано в Булунском районе. В среднем, каждый день происходит по 2 землетрясения разной степени. Тикси расположен в 9-балльной зоне», — сказал Сергей Шибаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глобальное потепление стало причиной аномально жаркого лета в Якутии. Это привело к возникновению сотен лесных пожаров, в республике сгорело более 8 млн га природной территории.