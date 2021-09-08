Самара, 8 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. 30 млн рублей зарезервировано в бюджете Самарской области для оказания помощи пострадавшим от природных пожаров в Борском и Кинельском районах области. Об этом 7 сентября сообщил глава области Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала «Россия 24».

ГУ МЧС по ЯО Сгоревший дом

Азаров подтвердил, что все жители, которые пострадали от лесных пожаров летом этого года в регионе, получат поддержку.

Он сообщил, что пострадавшим жителям уже было выплачено по десять тысяч рублей в качестве экстренной помощи. Еще по сто тысяч выплачено по потере имущества.

Глава региона отметил, что жители сгоревших домов получат деньги на покупку нового жилья.

«Сейчас мы занимаемся тем, что подбираем жилье. В основном жители, которое утратили свое жилье — их немного совсем — они все-таки заявили средства не на восстановление, а на покупку жилья. Есть такая возможность и в Борском районе приобрести жилье. Кто-то решил перебраться поближе к детям. Мы уже зарезервировали на эти цели сумму около 30 млн рублей», — сообщил Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области определили четыре вида выплат пострадавшим от пожаров.