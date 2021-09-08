Москва, 8 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Сборная России одержала победу над командой Мальты в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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На 10-й минуте нападающий Фёдор Смолов, вышедший на этот матч с капитанской повязкой, открыл счёт, воспользовавшись ошибкой обороны сборной Мальты. Он протолкнул мяч в ворота после того, как защитник отдал неудачный пас на вратаря.

Во втором тайме сборная России смогла удвоить счёт. На 84-й минуте пенальти реализовал полузащитник Зелимхан Бакаев.

Сборная России одержала вторую победу под руководством Валерия Карпина. Ранее команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0).

На сегодняшний день сборная России идёт на втором месте в группе H, на счету команды 13 очков. Столько же у сборной Хорватии, которая занимает первую строчку благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.