Канберра, 8 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Владельцы аккаунтов в социальной Facebook в Австралии могут быть привлечены к ответственности за комментарии клеветнического содержания, оставляемые другими пользователи на их странице. Об этом 8 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на решение австралийского Верховного суда.

Facebook

Уточняется, что судом было отклонено возражение некоторых крупнейших медиа-организаций Австралии — Fairfax Media Publications, Nationwide News и Australian News Channel — о том, что для того, чтобы пользователи считались издателями клеветнической информации, они должны знать о таком содержаниях комментария и иметь намерение распространить такую информацию.

Также указывается, что данный прецедент создает теоретическую возможность привлечь к суду любого, ведущего в Facebook страницу и не отслеживает появившиеся на ней комментарии. При этом владелец аккаунта может быть оштрафован, даже если ему будет неизвестно о таком комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября исполнительный указ, направленный на борьбу с беспричинным удалением контента и профилей пользователей соцсетями, подписал президент БразилииЖаир Болсонару.