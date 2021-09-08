Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В подмосковном Ногинске после взрыва газа в жилом девятиэтажном доме спасены три человека, в том числе два ребенка, сообщили 8 сентября в пресс-службе МЧС.

Uxfon.com Взрыв газа

«Спасены три человека, в том числе два ребенка. Дополнительно на место следуют спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Ценрспасса и кинологи», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что на данный момент привлечено более 60 человек и 24 единицы техники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, газ взорвался на третьем этаже, обрушились перекрытия нескольких этажей. В результате происшествия, по последним данным, пострадали как минимум пять человек. На месте работают спасатели.