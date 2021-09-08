Кемерово, 8 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 8 сентября, медицинскую помощь получает 1541 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 9269 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в регионе, по данным на утро сегодня, выявлено 52 236 случаев заражения коронавирусом, 50 516 человек выздоровели, 1179 пациентов скончались.